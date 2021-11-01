Президент Володимир Зеленський обговорив з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані можливість і умови поставок в Україну катарського скрапленого газу.
Як повідомляється на сайті глави держави, сьогодні президент на полях конференції ООН з питань зміни клімату COP26 в Глазго (Великобританія) зустрівся з Еміром Катару.
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Співрозмовники обговорили можливості активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Зеленського до Катару у квітні, в тому числі в продовольчій та інвестиційній сферах.
"Одним з головних наших спільних завдань є активізація торговельно-економічного співробітництва", - зазначив президент.
Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічного співробітництва між країнами.
Крім того, лідери держав також обговорили можливість і умови поставок в Україну катарського скрапленого газу.
Зеленський відновив запрошення еміру Катару відвідати Україну з візитом.
Візит Зеленського в Катар:
Зеленський на початку квітня поточного року відвідав з офіційним візитом Катар. Під час візиту сторони підписали 13 документів, зокрема, Угоди про співробітництво у нафтогазовій галузі, про співробітництво у правовій сфері тощо.