Лідери держав також обговорили можливість активізації торговельно-економічного співробітництва.

Президент Володимир Зеленський обговорив з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані можливість і умови поставок в Україну катарського скрапленого газу.

Як повідомляється на сайті глави держави, сьогодні президент на полях конференції ООН з питань зміни клімату COP26 в Глазго (Великобританія) зустрівся з Еміром Катару.

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Співрозмовники обговорили можливості активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Зеленського до Катару у квітні, в тому числі в продовольчій та інвестиційній сферах.

"Одним з головних наших спільних завдань є активізація торговельно-економічного співробітництва", - зазначив президент.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічного співробітництва між країнами.

Крім того, лідери держав також обговорили можливість і умови поставок в Україну катарського скрапленого газу.

Зеленський відновив запрошення еміру Катару відвідати Україну з візитом.

Візит Зеленського в Катар:

Зеленський на початку квітня поточного року відвідав з офіційним візитом Катар. Під час візиту сторони підписали 13 документів, зокрема, Угоди про співробітництво у нафтогазовій галузі, про співробітництво у правовій сфері тощо.

Автор: Антоніна Доломанжи