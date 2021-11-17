За словами Макогона, всі гучні заяви про збільшення поставок газу в ЄС поки не мають відображення в реальних діях "Газпрому".

Російський "Газпром" не планує збільшувати поставки газу через українську газотранспортну систему в країни Європейського Союзу навіть взимку 2022 року.

Про це повідомив генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

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"Згідно з результатами аукціонів з розподілу потужностей "Газпром" не планує збільшувати поставки газу в ЄС ні в грудні, ні в першому кварталі 2022 року. Максимальний обсяг, планований для транзиту, становить 109 млн куб.м на добу (40 млрд куб. м на рік)", - написав він.

За словами Макогона, всі гучні заяви про збільшення поставок газу в ЄС поки не мають відображення в реальних діях "Газпрому".

"Україна і без запуску "Північного потоку-2" готова забезпечити транзит значних додаткових обсягів газу в ЄС. Нагадаю, що два роки тому транзит становив 277 млн млн куб.м на добу або у 2,7 раза більше, ніж зараз", - пояснив він.

Ситуація з газом:

Російський газ через Україну поставляється в три країни - Словаччину, Польщу та Молдову.

Довгостроковим контрактом з "Газпромом" передбачений транзит газу 109,6 млн куб м на добу.

1 листопада гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон констатував, що добовий транзит російського газу через українську газотранспортну систему до Європи зменшився на 34% у порівнянні з 1 жовтня, і вже скоро може дійти до нуля.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза виникла через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.

Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".

Автор: Ганна Бредіхіна