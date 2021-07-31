Голова правління "Нафтогазу" заявляє про намір України почати експортувати газ, а не імпортувати.

Україна не розглядає варіант закупівлі природного газу в Росії.

Про це повідомив голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз в нас така дуже чітка позиція. Ми хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 млрд кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 млрд кубів. Відповідно 10 млрд ми імпортуємо. Але при цьому якщо подивитися тільки на побутових споживачів, то ми побачимо ситуацію трохи іншу", – сказав Вітренко.

Він зазначив, що Україні потрібно видобувати більше газу, ніж використовують всі споживачі.

"Бо в нас єдина система газотранспортна, у нас не розділяються молекули окремо для населення, окремо – для промисловості. Так воно не працює. І нам потрібно перейти до того, що ми можемо експортувати", - пояснив голова правління "Нафтогазу".

За його словами, "перше і найголовніше – це навіть не збільшити видобуток, а зменшити неефективне споживання газу".

Читайте такожТуреччина почне розробку газового родовища в Чорному морі до 2023 року

"Наприклад, один із найбільших і найбільш проблемних секторів, який споживає газ, – це централізоване теплопостачання. Україна має можливості переходити в централізованому теплопостачанні з газу як з джерела енергії, наприклад, на біомасу або біогаз відповідно", – додав Вітренко.

Як відомо, Україна відмовилася від експорту російського газу після окупації Криму та початку агресії на Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Тамара Отовська