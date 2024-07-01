Зазначається, що буріння свердловин заплановано на серпень.

В Україні стартує будівництво двох нафтових свердловин. Їхній загальний обсяг видобутку становитиме понад 100 тонн нафти на добу.

В "Укрнафті" зазначили, що глибина кожної свердловини становитиме 4,5 кілометра. Свердловини розкриватимуть продуктивні пласти візейських відкладень:

перша свердловина планується як розвідувальна, похило-спрямована, з проєктною глибиною 4 490 метрів і прогнозним видобутком 56,6 тонн на добу;

друга - експлуатаційна вертикальна - з проєктною глибиною 4 490 метрів і прогнозним видобутком 47 тонн на добу.

У компанії зазначили, що буріння починається в серпні, а наразі триває підготовка майданчиків.

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Видобуток газу в Україні - останні новини

Під час минулого опалювального сезону Україна вперше використовувала тільки власний газ. На кінець січня у сховищах залишалося близько 10 млрд куб. м газу.

У червні стало відомо, що за перші п'ять місяців року фахівці АТ "Укргазвидобування" запустили 36 нових свердловин, 11 з яких є високодебітними, тобто дають понад 100 тис. куб. м газу на добу.

21 червня стало відомо, що в Україні запустили потужну газову свердловину. на добу видобувається 439 тисяч кубометрів газу.

При цьому він зазначив, що завершено буріння ще двох розвідувальних свердловин на цьому родовищі і їх готують до випробувань.

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