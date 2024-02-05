Прогнозний початковий дебіт нафти від нової свердловини складе 26,5 тонн на добу.

"Укрнафта" почала готувати майданчик нової похило-скерованої свердловини на північному сході країни проектною глибиною 3314 метрів. Прогнозний початковий дебіт нафти – 26,5 тонн на добу, повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"Буріння заплановане з метою розвідки продуктивного горизонту візейських відкладів нижнього карбону та подальшої його експлуатації", – заявив він.

За словами Корецького, це перша з 30 свердловин, які "Укрнафта" планує почати бурити із залученням власного бурового обладнання в 2024 році.

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За останніми довоєнними даними, у 2021 році запаси нафти в Україні оцінювалися у 78 млн тонн. Одночасно з цим, видобули в Україні у 2021 році понад 1 млн тонн нафти, більша частина якої експортувалася.

Своєю чергою, як завив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, вперше в своїй історії Україна проводить опалювальний сезон, використовуючи лише газ власного видобутку.

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