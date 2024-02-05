"Укрнафта" почала готувати майданчик нової похило-скерованої свердловини на північному сході країни проектною глибиною 3314 метрів. Прогнозний початковий дебіт нафти – 26,5 тонн на добу, повідомив директор компанії Сергій Корецький.
"Буріння заплановане з метою розвідки продуктивного горизонту візейських відкладів нижнього карбону та подальшої його експлуатації", – заявив він.
За словами Корецького, це перша з 30 свердловин, які "Укрнафта" планує почати бурити із залученням власного бурового обладнання в 2024 році.
Енергоресурси України: що відомо
За останніми довоєнними даними, у 2021 році запаси нафти в Україні оцінювалися у 78 млн тонн. Одночасно з цим, видобули в Україні у 2021 році понад 1 млн тонн нафти, більша частина якої експортувалася.
Своєю чергою, як завив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, вперше в своїй історії Україна проводить опалювальний сезон, використовуючи лише газ власного видобутку.