За словами Гури, понад 35 тисяч домогосподарств вже перейшли на використання сонячних батарей.

Українці можуть істотно заощадити на комунальних платежах використовуючи сонячні батареї.

Про це, як повідомляє прес-служба, заявив голова Держагентства енергоефективності Костянтин Гура.

Читайте такожВ Україні ціна на електроенергію піднялася до рекордного максимуму

За словами Гури, понад 35 тисяч домогосподарств вже перейшли на використання сонячних батарей.

"У 2014 році лише 20 домогосподарств мали сонячні панелі. У 2017 році було 3000 СЕС. На сьогодні - понад 35 000. Ринок розвивається в геометричній прогресії. Це приклад того, як домогосподарства можуть інвестувати у своє майбутнє та заощадити на платіжках", - повідомив К.Гура.

За його словами, малі СЕС - це також приклад роботи розосередженої генерації, яка позитивно впливає на режими роботи енергосистеми.

За словами Гури, на власні потреби стандартного будинку в середньому вистачає 10-15 кВт потужності. В такому випадку потрібні ще системи накопичення енергії. Залежно від потужності станції та обсягу електроспоживання домогосподарством СЕС окупається в середньому за 5-7 років.

Ціна на електроенергію: що необхідно знати

Зростання цін на оптовому ринку електричної енергії найбільше позначається на промислових підприємствах, що робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.

Підвищення вартості електрики зрештою змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.

Ціна електрики для населення залишиться незмінною на рівні 1,68 грн за кВт-год, але зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари та послуги.

1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.

Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.

Прогноз:

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Підготовка до опалювального сезону

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

Автор: Олена Коваленко