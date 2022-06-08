Протягом травня розпочато 107 перевірок автозаправних станцій в столиці.

У Києві на більшості перевірених АЗС виявлені порушення дотримання вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін на роздрібному ринку пального.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві.

"Протягом травня розпочато 107 перевірок автозаправних станцій. Станом на 6 червня завершено 56 перевірок АЗС столиці, на 36 автозаправних станціях виявлено низку порушень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами 33 перевірок встановлено, що суб’єкти господарювання мають необґрунтовано одержану виручку на загальну суму 707 015 грн. До компаній застосовано адміністративно-господарські санкції – вилучення необґрунтовано одержаної виручки та штраф у розмірі 100 відсотків необґрунтовано одержаної виручки. Таким чином, загальна сума складає 1 414 029 грн.

За результатами ще трьох перевірок було встановлено створення перешкод посадовим особам, за що передбачено штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Загальна сума штрафів склала 102 тис. грн.

За підсумками 20 перевірок порушень законодавства не встановлено. Нині триває 27 перевірок, про результати буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. На початок червня ситуація трохи покращилась, обмеження на відпуск пального пом’якшились до 20 літрів в бак.

До середини травня в Україні діяли регульовані ціни на пальне, проте автомобілісти скаржились на необґрунтовано високу вартість бензину та дизпального, яка досягала 70 грн за літр, що значно вище цінового обмеження уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава реагуватиме на можливі зловживання на ринку пального за законами воєнного часу і доручив провести перевірки.

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