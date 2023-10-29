Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що зараз навіть ті споживачі, які мають можливість і мали б сплачувати повну ціну, продовжують сплачувати низьку, регульовану ціну.

На сьогодні українці споживають газ за цінами, які регульовані, тому вони нижчі, аніж ринкові і це не дає можливості розвиватися енергосистемі.

Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, зазначивши при цьому, що навіть ті споживачі, які мають можливість і мали б сплачувати повну ціну, продовжують сплачувати низьку, регульовану ціну.

"На сьогодні, якщо говорити про ринок енергії, про ринок цін, – якщо ми подивимось на реальну картину, то фактично українці споживають газ за цінами, які регульовані, тому вони нижчі, аніж ринкові… Це означає, що навіть ті споживачі, які мають можливість і мали б сплачувати повну ціну, все ж таки продовжують сплачувати низьку, регульовану ціну", - зазначив Чернишов.

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Він наголосив, що це не дає можливості розвиватися системі, стимулювати енергоефективність і заощаджувати енергію, електроенергію та газ.

"Тому ми десь стоїмо на місці в цьому плані. Якщо ми говоримо про серйозну енергоефективність (а Україна не є дуже розвинутою країною в частині енергоефективності), треба стимулювати ці заходи, і тільки ринок може рухати цю галузь вперед. Вона стає цікавою для інвесторів, бізнесу, зростають інвестиції в програми енергоефективності. Тому ми прагнемо досягти саме цього", - наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України".

При цьому він наголосив, що необхідно стимулювати енергоефективність.

"Безумовно, ринок енергії не має призводити до того, що люди потрапляють в ситуації, коли фактично суттєво зростають платіжки. Але маємо стимулювати енергоефективність... Бувають кейси протягом зими, коли температура в домівках досить висока, коли люди регулюють, умовно кажучи, вікнами температуру в домівках, – це неприпустимо. Також маємо стимулювати міста заощаджувати газ, використовувати сучасні технології. На жаль, сьогодні це не відбувається масово. Тому, якщо хочемо рухатися вперед і бути енергоефективною країною і вивільнити певний об'єм газу, – маємо запроваджувати ринок", - наголосив Чернишов.

Що відбувається з цінами на газ

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що зиму Україна переживе з регульованими цінами. Він повідомив, що взимку ціни на газ не зміняться, проте є нюанси.

Вересневий тариф на газ для населення встановлено на рівні 7,96 грн за кубічний метр. Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно.

Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов припускає підвищення тарифів на газ. Він заявив, що на зиму 2023-2024 років ціни на газ будуть стабільними, проте можуть змінитися після війни. Він додав, що під час воєнного стану діють об'єктивні обмеження щодо зміни цін на блакитне паливо і компанія підтримує цей принцип. Проте, варто також підготуватись і до періоду, коли це відбудеться.

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