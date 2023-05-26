Стало відомо, як зросли втрати встановленої потужності після сезону масованих атак РФ на українську енергосистему.

Станом на травень через пошкодження та окупацію Україна втратила 27 гігават встановлених потужностей енергогенерації, повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

Так, у травні 2021 року на тимчасово окупованій території перебувало 4 ГВт встановлених потужностей, зокрема, крупні Зуївська та Старобешівська ТЕС. Вони були окуповані ще у 2014 році.

За рік в травні 2022-го через повномасштабне вторгнення Росії в окупації було вже 21 ГВт. Зокрема, й Запорізька АЕС, яка забезпечувала близько п’ятої частини виробництва електроенергії.

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"Таким чином, в травні 2023 року після сезону масованих атак на українську енергосистему втрати встановленої потужності зросли до 27 ГВт", - розповіли у прес-службі компанії.

В енергокомпанії зазначають що, наприклад, 1 енергоблок АЕС максимально може виробити 1 ГВт.

З усім тим, енергетики відновлюють генерацію, де це можливо, готуючись до опалювального сезону. Цього року ремонти на теплових електростанціях можуть тривати довше, оскільки вони зазнали суттєвих пошкоджень внаслідок російських ракетних та дронових атак. Тому виробництво електроенергії тимчасово зменшується.

"Щоб забезпечити баланс в енергосистемі енергетики також потребують допомоги споживачів - особливо у вечірні години. Для цього варто перенести використання потужних приладів з 19-22 години на ніч чи день", - просять в "Укренерго".

Енергетика України - що важливо знати

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики України, через бойові дії та ракетні удари по енергосистемі в цілому було пошкоджено 50% енергосистеми: 24 об'єкти генерації - це теплові електростанції, теплоцентралі гідро- і гідроакумулюючі станції, близько половини підстанцій системи передачі і 43% магістральних мереж.

Через окупацію Запорізької атомної електростанції нашій енергосистемі недоступно близько 44% атомної генерації.