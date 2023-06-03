Масовані обстріли росіянами об'єктів енергоінфраструктури призвели до великих руйнацій, які потрібно виправити до початку осінньо-зимового періоду.

Заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров назвав основні причини для підвищення тарифу на електроенергію. Він також пояснив, що зміниться зі зростанням цін та на що потрібні ці кошти.

В ефірі інформаційного телемарафону він заявив, що "головною причиною" подорожчання електроенергії є повномасштабна війна, яку розпочала Росія.

"Починаючи з 10 жовтня 2022 року розпочались масовані обстріли енергетичної інфраструктури. По об'єктах енергоінфраструктури було запущено понад тисячу ракет і дронів, з яких, нажаль, 270 все ж таки влучили й призвели до великих руйнацій в енергетиці, які мають бути вирішені. Вони мають бути виправлені до початку наступного осінньо-зимового періоду, аби українці не мали обмежень по отриманню й споживанню електроенергії та тепла", - заявив Сафаров

Відео дня

Він зауважив, що підвищення тарифу відбулося не для того, щоб покращити фінансові показники українських енергетичних компаній.

"Це все необхідно для того, щоб у них з'явилися обігові кошти аби вони здійснили необхідні ремонтні роботи до початку наступного опалювального сезону. Тому цей тариф, в принципі має призвести до того, що з'являться гроші на відновлювання, на наймасштабнішу за часи незалежності країни ремонту кампанію, яку нещодавно розпочали всі енергетичні компанії, з метою підготовки до наступного осінньо-зимового періоду", - сказав Сафаров.

Водночас заступник міністра енергетики зазначив, що заява відомства про те, що до кінця року тарифи на електроенергію для населення більше не підвищуватимуться, не означає, що тариф вже наблизився до реалій ринку.

"Насправді, якщо дивитись на ціноутворення, скільки коштує собівартість електроенергії - це не менші ніж 4 гривні за кВт-год. Але, 2,64 грн за кіловат - це той мінімум, який необхідний для того, щоби зібрати кошти і здійснити відновлювальні роботи. Тому, можемо сказати, що це все одно нижче собівартості. Але розуміючи скрутну в цілому ситуацію, розуміючи, що є завдання... забезпечити вдале проходження наступного осінньо-зимового періоду за умови відсутності додаткових масованих обстрілів, то якраз це і є той мінімум, за який ми боролися", - пояснив Сафаров.

Він констатував, що є великий обіговий дефіцит в енергетичній галузі, який складає близько 100 мільярдів гривень.

"Дві державні компанії які від нього страждають - "Енергоатом" і "Укргідроенерго", які в принципі й компенсували різницю між собівартістю і тарифом. І для того, щоб утримувати стабільну роботу цих компаній, в тому числі, необхідно це підвищення тарифів", - зазначив заступник міністра енергетики.

Підвищення тарифу на едектроенергію - новини

Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 червня Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі, до рівня 2,64 грн за кв-год. До цього в Україні діяв тариф 1,44 грн за споживання до 250 кВт-год та за споживання більше цього обсягу вартість складала 1,68 грн за кіловат.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що платіжка за електрику збільшиться у середньому на 250 гривень. При цьому, субсидія на покриття тарифів збережеться.

Збільшення тарифів для населення Голова Комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущапковський пояснював великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури. Він зазначав, що економічно обґрунтований тариф для домогосподарств складає близько 6 грн за кіловат-годин.

2 червня голова Міненерго Галущенко повідомив, що тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться. Він додав, що зростання, яке відбулося з 1 червня, дозволить провести ремонтну кампанію, стабілізувати енергосистему і відповідним чином підготуватися до наступного сезону.

Вас також можуть зацікавити новини: