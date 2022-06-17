Реалізація проекту, серед іншого, сприятиме виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо декарбонізації.

В Україні буде створено національну мережу зарядних станцій для електричного транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Першим кроком для реалізації відповідного проекту стало підписання сьогодні меморандуму про партнерство та взаємодію між ДП "НАЕК "Енергоатом" та АБ "Укргазбанк".

Відповідно до положень меморандуму, сторони домовились розпочати спільну реалізацію проекту з використанням фінансових можливостей "Укргазбанку" та виробничо-технічного потенціалу "Енергоатома" як найбільшого виробника електричної енергії в Україні.

"Сьогодні зроблений ще один важливий крок з розвитку інфраструктури електричного транспорту та створення національної мережі зарядних станцій в Україні, визначені джерела фінансування для розбудови цієї мережі на території всієї країни", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко під час підписання документу.

За його словами, реалізація цього проекту також сприяє виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо декарбонізації.

"Ми пришвидшуємо досягнення вуглецевої нейтральності економіки України, а також зменшення забруднення навколишнього природного середовища", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо повинні були бути не вище 58 грн за літр, а на бензин – не вище 52 грн за літр.

Пізніше Держспоживслужба почала перевірки АЗС через завищені ціни на пальне.

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