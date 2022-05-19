Стрімкого зростання цін після відміни держрегулювання у великих мережах не буде.

Аналітики прогнозують зростання цін на бензин в Україні.

Про це пише Forbes.

Станом на 18 травня великі мережі АЗС залишились у межах граничних цін, за даними Консалтингової групи А-95, пише minfin. Наприклад, ОККО и WOG продають бензин по 39,86 грн/л, дизель – по 42,31 грн/л.

Стрімкого зростання цін після відміни держрегулювання у великих мережах не буде, прогнозує аналітик "Нафторинку" Олександр Сіренко. "Вони і зараз мають заробіток, – каже він. – Можлива тільки невелика корекція через зміни цін на нафту". Втім він також прогнозує, що малі мережі, які зараз продають паливо дорожче 60 грн за літр, не підуть на зниження, оскільки вартість гуртових цін вище 55 грн/л.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозує зростання цін на бензин до 55-60 грн/л, дизелю – до 60-65 грн/л. Втім, великі мережі, за його словами, можуть певний час залишатись в коридорі, який зазначив уряд. "Все буде залежати від того, як себе поведуть люди: збільшиться попит – будуть зростати ціни", – каже він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

Найбільші мережі АЗС запровадили обмеження на відпуск пального у розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

Станом на 16 травня у мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпальне - 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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