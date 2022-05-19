Україна почне отримувати ці ресурси з початку наступного тижня.

У зв'язку з виникненням дефіциту пального в Україні Польща надасть нашій країні 25 тис. тонн бензину зі своїх запасів.

Як повідомляє "Польське радіо", про це розповіла віце-прем’єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко, яка зустрілася в українській столиці з польським міністром клімату та навколишнього середовища Анною Москвою.

Зокрема, Свириденко зазначила, що до війни 97 відсотків палива в Україну постачалося з Росії та Білорусі. Сьогодні ці напрямки закриті, крім того, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.

Міністр економіки України зазначила, що в рамках допомоги з польських запасів буде відправлено 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального. Як підкреслила вона, Україна почне отримувати ці ресурси з початку наступного тижня.

Своєю чергою Анна Москва розповіла про проведення роботи зі збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону щодо транспортування палива. За її словами, такої гарної співпраці між польськими та українськими паливними компаніями ще не було.

Створюються нові напрямки постачання та нова система енергетичної безпеки. За словами польського міністра навколишнього середовища, співпраця продовжиться і в мирний час.

Дефіцит пального в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

Найбільші мережі АЗС запровадили обмеження на відпуск пального у розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

Станом на 16 травня у мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпальне - 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

18 травня експерт повідомив, що проблема з дефіцитом палива в Україні не вирішиться після скасування держрегулювання цін на нього. Існує хибне уявлення про те, що АЗС нібито притримували запаси бензину до підвищення цін.