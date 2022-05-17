За словами прем’єра, головне завдання — аби люди мали пальне, а на ринку не було зловживань.

Держава буде реагувати на можливі зловживання на ринку пального відповідно до воєнного часу.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі із представниками паливного бізнесу щодо забезпечення внутрішнього ринку пальним, передає Урядовий портал.

"Під час розмови з учасниками ринку очільник уряду підкреслив, що головне завдання — аби люди мали пальне, а на ринку не було зловживань. На такі прояви, за його словами, держава реагуватиме відповідно до воєнного часу", - йдеться у повідомленні.

Також Денис Шмигаль повідомив, що зі свого боку особисто мав перемовини щодо лібералізації логістичних шляхів із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Євросоюз запровадив для України так звані "коридори солідарності". Подібний інструмент працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини й медикаменти. Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість завозити пальне в країну. На пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту із пальним надається абсолютний пріоритет. Ми також ведемо перемовини й щодо інших шляхів постачання, щоб розширити наші логістичні можливості", — цитує голову уряду його прес-служба.

Зі свого боку в Державній прикордонній службі зазначили, що автомобільний транспорт із пальним проходить кордон з українського боку без черг. Учасники ринку також констатували, що затримок у проходженні кордону немає.

Перший віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко також зауважила, що кількість бензовозів, які щоденно перетинають кордон, зросла майже на третину порівняно з початком травня.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизпаливо.

Найбільші мережі АЗС ввели обмеження на відпуск пального у розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

На думку експертів, дефіцит нафтопродуктів буде, допоки триває війна та жорстке цінове регулювання.

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