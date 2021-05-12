Пропонується встановити рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України пропонує на період дії карантину встановити граничну маржу АЗС при продажу бензину і дизпального на період карантину.

Відповідний проект постанови опубліковано на сайті міністерства.

Читайте такожКабмін створив Бюро економічної безпекиЗгідно з документом, пропонується встановити рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки пропонується зобов'язати «Нафтогаз України», який їх надаватиме Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Опубліковано середні ціни бензину і дизельного пального будуть до 5 числа кожного місяця.

Що передувало

Кабінет міністрів вніс бензини марок А-92 і А-95, а також дизпальне до переліку товарів, що мають істотну соціальну значимість, і зобов'язав мережі АЗС попереджати про підвищення цін на бензин і дизпальне на 1% і вище за 20 днів.

Раніше Антимонопольний комітет України застеріг операторів ринку бензину і дизельного пального від необґрунтованого підвищення цін з огляду на нестабільну ситуацію з імпортом світлих нафтопродуктів з Білорусі та РФ.

Основна причина зростання цін на АЗС - збільшення світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту виросли з 62 дол./бар. до 69 дол./бар., а нафтопродукти у Європі подорожчали на 7-11%.

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Автор: Ігор Орел