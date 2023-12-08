Споживання через похолодання тримається на найвищому за опалювальний сезон рівні.

В енергосистемі України склалася важка ситуація: для покриття споживання електрики немає вільних потужностей генерації, повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

"В енергосистеми зберігається важка ситуація. Споживання через похолодання тримається на найвищому за опалювальний сезон рівні. На електростанціях наразі немає вільних потужностей", - йдеться у повідомленні.

Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі "Укренерго" змушена залучити аварійну допомогу від Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт.

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Водночас ліміти споживання та графіки відключень не вводилися і не прогнозуються.

"Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію", - наполягають енергетики.

Ситуація в енергосистемі

7 грудня через бойові дії та технічні причини в Україні було знеструмлено 408 населених пунктів. Обмеження електропостачання не застосовувалися в жодній з областей. Планові відключення побутових споживачів не передбачалися.

При цьому в "Укренерго" зазначили, що 7 грудня в енергосистемі утворився дефіцит. Щоб підтримати баланс Україна з 11:00 до 19:00 залучала аварійну допомогу з Румунії, Польщі, Словаччини.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, в енергосистемі виникають проблеми, коли знижується температура. Українській генерації складно покривати потребу в електриці наявним складом.

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