Герман Галущенко вказав, що є одна єдина загроза.

В Україні існує загроза, яка може призвести до масштабних блекаутів. Спрогнозувати цю загрозу та її масштаби дуже складно.

"Насправді, єдина загроза для системної аварії - це атаки росіян. Передбачити рівень атак і коли вони будуть - це складно. У мене вже зараз є багато питань, тому що, відверто кажучи, я очікував іншої ситуації на сьогоднішній день", - розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Водночас він вказав, що на даний момент немає передумов для блекаутів.

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"Більш того, навіть якщо буде критичний вплив в результаті атак на енергосистему, блекаути можуть бути, але будуть мати тимчасовий характер", - підсумував чиновник.

Загроза блекаутів в Україні - що сказали в "Укренерго"

Російські окупанти б'ють по критичній інфраструктурі України, намагаючись спровокувати системну аварію, щоб залишити українців без світла, води і тепла. Фахівці готувалися до найважчих ситуацій в енергоситемі.

9 грудня в "Укренерго" заявили про важку ситуацію в енергосистемі - для покриття споживання електрики немає вільних потужностей генерації. Водночас ліміти споживання та графіки відключень не вводилися.

Для уникнення відключень та підтримання балансу в енергосистемі "Укренерго" змушена залучити аварійну допомогу від Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт.

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