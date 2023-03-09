За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Окупанти вночі атакували три теплоелектростанції ДТЕК, є серйозні пошкодження обладнання.

"Ворог продовжує здійснювати масовані терористичні атаки по енергетичних об'єктах України. Сьогодні, 9 березня, внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - повідомили у Групі "ДТЕК".

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Відео дня

За даними компанії, з вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Через це три енергетики загинули, 28 були поранені.

Наразі у Київській та Дніпропетровській областях скасовано екстрені відключення. Водночас, у Києві екстрені відключення діють у частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів.

На Одещині пошкоджено енергооб'єкт, у зв'язку з чим введено планові відключення, які діятимуть доки не закінчиться відновлення енергосистеми.

У "Харківобленерго" повідомили, що Харків зараз без світла, а в деяких районах області лише починає з'являтися електрика.

Ракетна атака росіян 9 березня - що відомо

У ніч на 9 березня на території України оголосили повітряну тривогу, а в деяких областях пролунали вибухи. При цьому в Одеській росіяни поцілили в об'єкти енергетики, через що застосували превентивні відключення світла.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання в столиці. При цьому у Києві 40% споживачів залишилися без опалення у зв’язку з екстренними відключеннями електроенергії.

Крім того, російські ракетні удари призвели до повного знеструмлення Запорізької АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: