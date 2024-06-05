У червні методика відключень світла має змінитися, а нерівномірність відключень врегульована.

У Києві в середньому у два-три рази більша тривалість відключень світла порівняно з іншими регіонами через наявність в столиці величезної критичної інфраструктуру, яка працює на всю Україну. Про це розповів в ефірі КИЇВ24 директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Це київська енергетична аномалія. В Києві в середньому в два-три рази більша тривалість відключень світла, ніж по Україні. А чому так відбувається, тому що та методика, яка існувала та зараз поки затверджена в наказах Міненерго, не враховує величезну критичну інфраструктуру, яка працює в Києві не на киян, а на всю країну. Але вона відбирає ліміти саме у киян", - пояснив він.

За його словами, в результаті цього в багатьох регіонах, коли відключення по дві години, в Києві може бути по 8-10 годин.

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Омельченко також відмітив, що нещодавно вийшла постанова уряду, яка передбачає змінити цей порядок справ і врегулювати нерівномірність. Дана постанова має діяти з 24 червня.

"Я думаю, що все ж таки буде досягнута справедливість, тому що дискримінація киян в цих умовах дуже неправильна. Ми ж бачимо, що Київ на сьогодні єдине місто, де вчора ми стояли на межі відключення критичної інфраструктури. Це абсолютно дикість", - сказав експерт.

Ситуація в енергетиці - що відомо

Народний депутат та член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк попередив українців, що наступної зими можливі відключення світла по 10 годин на добу.

У вівторок, 4 червня 2024 року, в Україні була найскладніша ситуація з енергопостачанням за кілька останніх днів.

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