Микола Колесник зазначив, що проводяться заходи з ліквідації наслідків і відновлення потужностей.

Російська Федерація продовжує завдавати ударів по об'єктах енергетики. Цього разу під удар потрапили об'єкти у Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

"Минулої ночі обстріли продовжилися як по об'єктах генерації електроенергії, так і по об'єктах транспортування газу в західній частині України. На сьогодні ситуація в енергосистемі контрольована та збалансована. Проводяться заходи з ліквідації наслідків і відновлення потужностей", - розповів заступник міністра енергетики України Микола Колесник в ефірі телемарафону.

Водночас він зазначив, що графіки погодинних відключень діють у Харківській області та введено обмеження для промисловості в Кривому Розі.

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"Проблемна ситуація на прифронтових територіях. Наприклад, через обстріли минулої доби були відключення в Чернігівській області, але наразі енергопостачання відновлено", - підсумував чиновник.

Удар по Україні 27 квітня - головні новини

У ніч на 27 квітня росіяни здійснили масовану ракетну атаку по містах України. За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили 34 ракети різних типів, 21 з яких було знищено.

За інформацією ДТЕК, росіяни атакували чотири ТЕС, завдавши серйозних пошкоджень енергетичному обладнанню.

При цьому голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них виникли пожежі.

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