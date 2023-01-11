Більша частина електрики йде на живлення критичної інфраструктури, зазначили у компанії YASNO.

У Києві ситуація з електроенергією непроста - столиця отримує приблизно 60% необхідного об’єму електрики.

Більшу частину електроенергії направляють на живлення об’єктів критичної інфраструктури, а решту об’єму розподіляють серед звичайних абонентів, написав гендиректор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

"…Через стан мереж і генерації зараз на Києв дають приблизно 60% необхідних об’ємів. З цього доступного об’єму приблизно 40% іде на об’єкти критичної інфраструктури. Залишок ОСРи (оператори системи розподілу - Ред.) розподілять серед нас з вами", - зазначив керівник.

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Ситуація зі світлом в Україні - що треба знати

В Україні 9 січня станом на ранок споживання електроенергії зросло через зниження температури й збільшення споживання промисловістю та бізнесом.

Регіони отримали ліміти споживання. Пізніше влада Києва повідомила, що у столиці знову почали вимикати електропостачання. Також стало відомо, що у місті зросла кількість аварій на мережах.

Очільник компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький згідно з песимістичним сценарєм, в нашій країні деякий час відключення світла будуть такими, як у листопаді-грудні.

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