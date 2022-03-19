В Україні залишаються знеструмленими 327 населених пунктів, всього понад 872 тис. споживачів.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
Зазначається, що за минулу добу відновлено електропостачання понад 96 тис.споживачів. Зокрема, у Сумській області до електрики знову приєднано близько 49 тис.споживачів, у Донецькій - близько 22 тис., у Запорізькій - близько 15,8 тис., Київській - 5,1 тис. споживачів.
Активно йдуть роботи в Харківській, Миколаївській, Херсонській областях.
Також за минулу добу відновлено газопостачання 3 тис. 841 споживача. Станом на 19 березня залишаються без газопостачання понад 273 тис.споживачів.
"Українські енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути світло і тепло українським громадянам. Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або виключені через активізацію бойових дій і виникнення нових пошкоджень", - пояснили в Міністерстві.
Згідно з повідомленням, Об'єднана енергосистема України працює стабільно в синхронній зоні з енергетичними системами держав-членів Європейського Союзу ENTSO-E.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано / виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.