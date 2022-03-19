Електропостачання за минулу добу відновлено для понад 96 тис. споживачів у Сумській, Донецькій, Запорізькій та Київській областях.

В Україні залишаються знеструмленими 327 населених пунктів, всього понад 872 тис. споживачів.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Зазначається, що за минулу добу відновлено електропостачання понад 96 тис.споживачів. Зокрема, у Сумській області до електрики знову приєднано близько 49 тис.споживачів, у Донецькій - близько 22 тис., у Запорізькій - близько 15,8 тис., Київській - 5,1 тис. споживачів.

Активно йдуть роботи в Харківській, Миколаївській, Херсонській областях.

Також за минулу добу відновлено газопостачання 3 тис. 841 споживача. Станом на 19 березня залишаються без газопостачання понад 273 тис.споживачів.

"Українські енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути світло і тепло українським громадянам. Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або виключені через активізацію бойових дій і виникнення нових пошкоджень", - пояснили в Міністерстві.

Згідно з повідомленням, Об'єднана енергосистема України працює стабільно в синхронній зоні з енергетичними системами держав-членів Європейського Союзу ENTSO-E.

Війна проти України: