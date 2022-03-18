У Маріуполі з-під завалів драматичного театру продовжують рятувати людей.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.
"З-під завалів зруйнованого російськими окупантами драматичного театру Маріуполя продовжують рятувати людей. Інформації про загиблих немає", - наголошується в повідомленні.
Також сказано, що на момент бомбардування в театрі перебувало до тисячі осіб.
"Через постійні авіанальоти і бойові дії в межах міста, розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо. У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру і рятували маріупольців, які опинилися в пастці. За попередньою інформацією, даних про загиблих немає. Але є інформація про одну важко поранену людину", - йдеться в повідомленні.
Вибух в Маріуполі:
16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище і через тривалий обстріл була відсутня інформація про постраждалих.
Цей злочин путінської Росії викликав величезний резонанс у світі.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що близько 1300 осіб досі залишаються під завалами в Маріупольському драмтеатрі.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.