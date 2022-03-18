На момент бомбардування в театрі перебувало до тисячі осіб.

У Маріуполі з-під завалів драматичного театру продовжують рятувати людей.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.

"З-під завалів зруйнованого російськими окупантами драматичного театру Маріуполя продовжують рятувати людей. Інформації про загиблих немає", - наголошується в повідомленні.

Також сказано, що на момент бомбардування в театрі перебувало до тисячі осіб.

"Через постійні авіанальоти і бойові дії в межах міста, розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо. У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру і рятували маріупольців, які опинилися в пастці. За попередньою інформацією, даних про загиблих немає. Але є інформація про одну важко поранену людину", - йдеться в повідомленні.

Вибух в Маріуполі:

16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище і через тривалий обстріл була відсутня інформація про постраждалих.

Цей злочин путінської Росії викликав величезний резонанс у світі.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що близько 1300 осіб досі залишаються під завалами в Маріупольському драмтеатрі.

Війна проти України: