Газовоз "Лех Качинський", що належить польській компанії PKN Orlen, вперше доставив в термінал в місті Свіноуйце партію в 70 тисяч тонн газу.

На тлі масових антиросійських санкцій, Польща вперше в історії сама собі доставила партію скрапленого природного газу зі США.

Сьогодні газовоз "Лех Качинський", що належить польській компанії PKN Orlen, вперше доставив в термінал в місті Свіноуйце партію в 70 тисяч тонн газу, повідомляє РАР.

Як заявив віце-прем'єр-міністр Польщі Яцек Сасін, політика енергетичної незалежності Польщі від постачання сировини з Росії була ініційована колишнім президентом Лехом Качинським. "Польща є незалежною і енергетично суверенною державою", - зазначив Сасін.

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Gazowiec "Lech Kaczyński" dostarczył do Świnoujścia pierwszy transport LNG ze Stanów Zjednoczonych. pic.twitter.com/sz7N9715wx — Biznes INTERIA.PL (@BiznesINTERIAPL) March 11, 2023

Польські газовози

Газовоз "Лех Качинський" - це перший з восьми запланованих газовозів Польщі. Судно було спущено на воду в середині грудня 2022 року. Друге судно серії - "Гражина Гесицька" - проходить ходові випробування біля берегів Південної Кореї. Ще два газовози будуть поставлені в 2024-му році, решта - роком пізніше.

Кожен з газовозів має довжину майже 300 метрів і, як передбачається, буде перевозити 174 тисяч кубометрів, або близько 70 тисяч тонн скрапленого газу, що еквівалентно приблизно 100 мільйонам кубометрів газу в летючому стані.

17 березня 2022 року Польща заявила про те, що термін дії довгострокового контракту з Росією на закупівлю газу спливає в грудні 2022 року і нових угод з агресором більше не буде.

1 жовтня 2022 року Польща почала отримувати норвезький газ через новий трубопровід.

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