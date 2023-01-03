У GTT заявили, що таке рішення було ухвалено через обмеження, передбачені восьмим і дев'ятим пакетами санкцій Євросоюзу.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та санкцій проти агресора, французька інжинірингова компанія GTT (Gaztransport & Technigaz) оголосила про припинення роботи в Росії.

Як йдеться в заяві на сайті компанії, також припинено співпрацю з російською "Зіркою" за контрактом з будівництва 15 газовозів криголамного класу.

Як йдеться повідомленні, рішення було ухвалено через обмеження, передбачені восьмим і дев'ятим пакетами санкцій Євросоюзу.

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"З 8 січня 2023 року дію контракту з "Зіркою" буде призупинено, і участь GTT на двох найсучасніших перевізниках СПГ буде обмежена забезпеченням безпеки проектів і цілісності технології відповідно до чинних міжнародних санкцій", - йдеться в повідомленні.

GTT:

GTT - світовий лідер з виробництва мембранних контейнерних систем, які використовують для перевезення і зберігання зрідженого природного газу. Контейнери, які виробляє компанія, необхідні для безпечного зберігання палива у великих обсягах при температурі до -163 С.

Війна в Україні та санкції проти Росії:

15 грудня ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, введених у зв'язку з військовою агресією РФ в Україні.

Санкції застосовані до представників Держдуми РФ, фізичних осіб, компаній та представників військового сектору, осіб, які були причетні до координації розкрадання українського зерна та іншої української продукції, до викрадення людей, зокрема дітей.

Заборонено експорт цивільних безпілотних апаратів, ноутбуків, верстатів, навігації, GPS, радіо - всього понад 20 груп товарів.169 компаніям заборонено торгувати, оскільки вони причетні до забезпечення російського ВПК.

Також заборонений експорт, який стосується виробництва товарів в авіаційній, космічній промисловості, включаючи авіаційними двигунами і частинами до них.

Введено заборону на інвестиції в гірничодобувний сектор РФ - це метали і мінерали, зокрема титан, нікель. Обсяг таких інвестицій на сьогодні склав близько 3 млрд євро.

ЄС поширив заборону на участь громадян ЄС у наглядових радах російських компаній у всіх державних компаніях.

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