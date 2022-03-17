Російський газ займає більшу частину в імпорті Польщі, але державна компанія PGNiG може його замінити.

Термін дії довгострокового контракту Польщі з Росією на закупівлю газу закінчується в грудні 2022 року і нових угод з РФ не буде.

Про це в ефірі RMF FM заявив уповноважений польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.

"Ми не будемо більше купувати газ у російських постачальників. 50% на даний момент - це газ з Росії, ми можемо його замінити", - сказав Наїмський.

За його словами, російський газ займає більшу частину в імпорті Польщі, але державна компанія PGNiG може його замінити. У неї є портфель контрактів, що замінюють російські поставки, пояснив він.

Як нагадав уповноважений , "у жовтні ми вводимо в експлуатацію газопровід Baltic Pipe, у нас вже є розширений LNG-термінал", буде готова й інша інфраструктура, наприклад газове сполучення з Литвою і Словаччиною.

Як повідомлялося, Європейський союз планує ввести більш жорсткі санкції щодо російських компаній "Роснефть", "Транснефть" і "Газпромнефть". Водночас блок не відмовляється від закупівлі російської нафти на газу.

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