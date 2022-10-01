Трубопровід знаходиться в центрі стратегії Польщі щодо диверсифікації постачання газу в бік від Росії, яка почалася за багато років до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Польща 1 жовтня почала отримувати газ новим трубопроводом Baltic Pipe з Норвегії через Данію та Балтійське море.

Про це повідомив польський оператор газопроводу Gaz-System, пише Reuters .

Зазначається, що новий трубопровід знаходиться в центрі стратегії Польщі щодо диверсифікації постачання газу в бік від Росії. Цей напрямок Варшава обрала за багато років до того, як лютневе вторгнення РФ в Україну спровокувало глобальну енергетичну кризу у Європі.

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За даними Gaz-System, постачання стартувало сьогодні вранці, а заявки або запити на подачу газу трубопроводом 1 жовтня склали 62,4 млн кВтг.

Сам трубопровід має річну пропускну спроможність 10 млрд кубометрів.

Газогін Baltic Pipe: що про нього відомо

Проект Baltic Pipe – це стратегічний інфраструктурний проект, спрямований на створення нового коридору постачання газу на європейський ринок.

У травні 2020 року шведський уряд схвалив будівництво газопроводу Baltic Pipe. У Польщі дозвіл було видано ще 22 квітня, а в Данії - 25 жовтня 2019 року. Після схвалення Швеції проект "Балтійська труба" вступив у фазу реалізації.

Польща завершила прокладання морського відрізку газогону Baltic Pipe у листопаді 2021 року.

Його офіційно запустили через день після того, як було виявлено виток в підводних газопроводів Nord Stream, які з'єднують Росію з Європою.

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