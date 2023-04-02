Раніше механізм обмеження максимальних цін стосувався лише ф'ючерсного контракту "на місяць вперед" на еталонному хабі Європи - TTF в Нідерландах.

На тлі масових антиросійських санкцій, пов'язаних з вторгненням агресора в Україну, Єврокомісія розширить механізм корекції газового ринку на деривативи, пов'язані з торгівлею газом на всіх хабах Євросоюзу.

Як зазначається в комюніке ЄК, цей захід був ухвалений для того, щоб забезпечити ще більш широкий захист від високих та волатильних цін на газ", - повідомляє російський "Інтерфакс".

Згідно з документом, ухвалений додатковий імплементаційний регламент встановлює технічні деталі, що стосуються застосування механізму до деривативів, пов'язаних з іншими віртуальними торговими точками в ЄС.

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"Цей імплементаційний акт буде застосовуватися з 1 травня 2023 року, щоб дати порушеним компаніям, що використовують віртуальні торгові хаби, відмінні від TTF (Title Transfer Facility), достатньо часу для внесення необхідних коригувань", - йдеться в документі ЄК.

Раніше механізм обмеження максимальних цін стосувався тільки ф'ючерсного контракту "на місяць вперед" на еталонному хабі Європи - TTF в Нідерландах.

Ситуація з газом

Рада ЄС ухвалила 23 грудня 2022 року постанову за регламентом Євросоюзу про тимчасовий механізм корекції газового ринку.

Цей механізм має автоматично запускатися, коли ціна TTF на найближчий місяць буде перевищувати 180 євро за мегават/год ($2025 за тисячу кубометрів) протягом трьох біржових днів і при цьому вона буде не перевищувати більше ніж на 35 євро/МВт год ($394 за тисячу кубометрів) ціну на СПГ на світових ринках за ті ж три дні.

28 березня 2023 року стало відомо про те, що Європейський Союз має намір надати державам-членам можливість ефективно заборонити російські поставки зрідженого природного газу без введення нових енергетичних санкцій. В ЄС вирішили заборонити російським експортерам заздалегідь резервувати потужності, необхідні для поставок.

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