В ЄС вирішили заборонити російським експортерам заздалегідь резервувати потужності, необхідні для поставок.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейський Союз має намір надати державам-членам можливість ефективно заборонити російські постачання зрідженого природного газу без введення нових енергетичних санкцій.

Як повідомляє Bloomberg, міністри енергетики блоку готові схвалити пропозицію, яка надасть урядам-членам можливість заборонити російським експортерам заздалегідь резервувати потужності, необхідні для поставок.

Як йдеться в матеріалі, цей крок є частиною прагнення ЄС відмовитися від російського газу після вторгнення президента Володимира Путіна в Україну.

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Пропоноване регулювання потребує схвалення Європарламенту, який запропонував свої власні рішення щодо скорочення імпорту російського газу. Прагнення до нових повноважень щодо блокування імпорту для держав-членів очолюють Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща.

Війна в Україні та ситуація з газом

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі.

У січні 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму.

Станом на 25 березня 2023 року "Газпром" скоротив транзит газу через Україну. Прокачування знизилося приблизно на 15%.

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