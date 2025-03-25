Відновлення роботи ЗАЕС може тривати до двох з половиною років, відмітив президент.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом окуповану Запорізьку атомну електростанцію та наголосив, що вона не працюватиме без України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України заявив під час брифінгу.

"Ніхто не буде давати електрику росіянам. Вони розраховували, що Запорізька станція буде давати їм електрику. Ні, це наша станція. Вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них", - сказав Зеленський.

За його словами, відновлення роботи ЗАЕС потребує значних ресурсів і може тривати від двох до двох з половиною років. Президент зазначив, що МАГАТЕ та українські фахівці підтверджують необхідність ремонту.

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"Трамп запитав, чи можемо ми працювати разом над цим питанням. Я відповів: так, якщо ви вкладетеся в модернізацію. Так, якщо ви допоможете нам повернути станцію", - додав Зеленський.

США хочуть керувати українськими АЕС

Раніше повідомлялося, що США хочуть переглянути умови угоди з видобутку корисних копалин і включити окуповану Росією Запорізьку АЕС у ширшу економічну угоду з Україною.

24 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Україна зовсім скоро укладуть угоду про видобуток корисних копалин і розподіл доходів. За його словами, США обговорюють з Україною можливість володіння американськими фірмами українськими електростанціями. Проте він не уточнив, про які саме електростанції йдеться.

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