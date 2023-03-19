Мер Кам’янського Дніпропетровської області зазначив, що вже 25 березня в місті відключать опалення.

Через суттєве потепління деякі міста будуть відключати опалення значно раніше, але інші будуть орієнтуватись виключно на температурні показники і комфорт жителів.

Про це повідомили міські голови міст в ефірі інформаційного телемарафону. Зокрема, міський голова Кам’янського Дніпропетровської області Андрій Білоусов зазначив, що опалення в місті відключать вже 25 березня. За його словами, відключення опалення на 10 днів раніше заощадить мільярди гривень для держави в особі НАК "Нафтогаз України".

"Ми планували відключитись 20 березня… але зараз прохолодно і ми зсунули на 25 березня. Впевнений, що 25-го ми відключимо опалення", - сказав він.

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В свою чергу міський голова Житомира Сергій Сухомлин зазначив, що за цей опалювальний сезон місто зекономило 15% газу за рахунок котелень на альтернативному паливі. Тому він не вважає необхідним раніше відключати опалення, що позначиться на комфорті жителів.

"В залежності від температурного режиму будемо відключати…У нас є велика економія газу, ми спокійно проходимо ліміти по сезону, тому немає необхідності заздалегідь відключати опалення мешканцям міста", - пояснив Сухомлин.

Він нагадав, що минулого року, через холодну весну Житомир завершив опалювальний сезон аж у третій декаді квітня, хоча зазвичай робили це в першій декаді.

Опалювальний сезон в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначав, що з 20 березня у деяких регіонах України через потепління можуть завершити опалювальний сезон, що майже на місяць раніше, ніж зазвичай.

Рішення про завершення опалювального сезону ухвалює місцева влада.

Як правило опалювальний сезон в Україні завершується в середині квітня, в залежності від погоди.

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