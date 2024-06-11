Президент України оголосив про плани побудувати цього року 1ГВт генерації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує побудувати 1 ГВт газової маневреної генерації вже цього року. Він вказав, що найближчими роками в планах побудувати ще 4 ГВт.

За його словами, високоефективна, децентралізована, маневрена газова генерація "вирішить питання дефіциту енергії сьогодні, а завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову "зелену" енергетику".

"Саме в цій галузі в нас є чіткий план, як побудувати до 1 ГВт потужності вже цього року. Знову наголошую: потрібно говорити не тільки про перспективи, потрібно долати проблеми сьогодні. Сьогодні йде війна. І ще 4 ГВт - протягом наступних найближчих років", - заявив Зеленський на конференції з відновлення України в Берліні.

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Глава української держави закликав партнерів інвестувати в Україну, відкрити ринки та вжити інших заходів для створення нового енергетичного фундаменту, десятків тисяч робочих місць, що забезпечить відчутне економічне зростання.

Зі свого боку колишня радниця глави Нафтогазу Лана Зеркаль заявила, що реалізувати план Зеленського щодо газової генерації "в реальності неможливо", і міжнародні партнери України про це знають.

"Газова генерація не будується протягом шести місяців із моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, під'єднати, навчити команди, як ними керувати, - у найкращих умовах займає рік. В Україні умови не найкращі: турбіни, які привезли торік, так досі й не запустили", - пояснила вона.

Крім того, вона вважає, що побудувати 4 ГВт також нереально, тому що на світовому ринку немає стільки виробників обладнання.

"І недоцільно. Усе, що можна зробити, - побудувати фундаменти. Замість справжніх проєктів децентралізованої генерації, що складаються з міксу технологій: батареї, вітер, газ, біомаса", - підсумувала Зеркаль.

Удари РФ по енергосистемі України - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки російських ракет і дронів, знищено вже 9 ГВт потужностей, тоді як пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 ГВт.

Він також закликав розпочати енергетичне відновлення України вже зараз.

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