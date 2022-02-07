Падіння акцій "Газпрому" спостерігається з початку 2022 року на тлі загострення військової агресії на адресу України.

Сьогодні, 7 лютого 2022 року, зафіксовано просідання російського фондового ринку. Також спостерігається падіння акцій таких найбільших російських компаній як "РУСАЛ ао", "ГМК НорНик", "ЛУКОЙЛ" та "ВТБ ао".

Про це повідомляє МосБіржа.

Станом на 10: 25 за Києвом акції "Газпрому" впали до позначки 322,88 Російських рублів.

Падіння акцій "Газпрому" спостерігається з початку 2022 року на тлі загострення військової агресії на адресу України.

Прогноз:

15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну і введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.

Обвал російського фондового ринку: