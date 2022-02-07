Сьогодні, 7 лютого 2022 року, зафіксовано просідання російського фондового ринку. Також спостерігається падіння акцій таких найбільших російських компаній як "РУСАЛ ао", "ГМК НорНик", "ЛУКОЙЛ" та "ВТБ ао".
Про це повідомляє МосБіржа.
Станом на 10: 25 за Києвом акції "Газпрому" впали до позначки 322,88 Російських рублів.
Падіння акцій "Газпрому" спостерігається з початку 2022 року на тлі загострення військової агресії на адресу України.
Прогноз:
15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну і введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.
Обвал російського фондового ринку:
- Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Сбер" і "Яндекс" впали в середньому на 10%.
- 21 січня 2022 року російський Фондовий ринок продовжив демонструвати значне падіння. Індекс МосБіржі впав на 2,83 відсотка, до 3416,56 пункту, індекс РТС — на 3,43 відсотка, до 1400,81 пункту.
- 24 січня 2022 року індекс РТС - основний індикатор фондового ринку Росії — впав більш ніж на 5%.
- 24 січня 2022 року російський регулятор припинив купівлю валюти.
- 25 січня 2022 року найбільший американський банк JPMorgan закрив всі залишилися довгі позиції в російському рублі.
- На тлі обвалу російського фондового ринку за місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.
- 27 січня 2022 року в Європейському центральному банку заявили про те, що міжнародні банки мають бути готові до санкцій, які будуть прийняті щодо Росії у разі посилення російської агресії проти України.
- 28 січня 2022 року акції російського "Газпрому" продовжили зниження.
- 3 лютого 2022 року спостерігалося падіння акцій найбільших російських компаній.