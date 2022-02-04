В Росії триває просідання фондового ринку. Акції найбільших компаній РФ падають.

Сьогодні, 4 лютого 2022 року, зафіксовано просідання російського фондового ринку.

Про це повідомляє "МосБіржа".

Станом на 16:03 за Києвом акції "Газпрому" впали до позначки 321,85 руб.

Станом на 16:15 за Києвом також зафіксовано падіння акцій таких найбільших російських компаній як "Сбербанк", "ВТБ ао", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА ао".

Падіння акцій "Газпрому" спостерігається з початку 2022 року на тлі загострення військової агресії на адресу України.

Що таке індекс МосБіржі:

Індекс МосБіржі 10 являє собою композитний ціновий рівноважений Індекс 10 найбільш ліквідних акцій фондового ринку Московської біржі. Індекс розраховується як середня арифметична зміна цін акцій, включених до бази розрахунку.

Індекс МосБіржі та індекс РТС - цінові, Зважені за ринковою капіталізацією (free-float) композитні індекси російського фондового ринку, що включають найбільш ліквідні акції найбільших і динамічно розвиваються російських емітентів, види економічної діяльності яких відносяться до основних секторів економіки.

Прогноз:

15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну і введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.

Обвал російського фондового ринку: