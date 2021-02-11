Американський економіст, який передбачив кризу 2008 року, Нуріель Рубіні застеріг інвесторів від покупки біткоїна за прикладом Ілона Маска та обіцяє криптовалюті новий обвал.

Відомий американський економіст Нуріель Рубіні, який передбачив кризу 2008 року, застеріг від покупки біткоїна і передбачив криптовалюта новий обвал.

Про це він написав у колонці для Financial Times.

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На думку економіста, фундаментальна цінність біткоїна дорівнює нулю і була б взагалі негативною, якби до Майнінг криптовалюта застосовувалися відповідні податки на викиди вуглецю.

На думку Рубіні, твердження про те, що біткоїн — «цифрове золото», підживлюють міхур на ринку криптовалют. Економіст впевнений, що ця бульбашка знову лопне, як це вже було до 2017 року.

Також Рубіні заявив, що називати біткоїн та інші токени валютою некоректно, оскільки вони не є розрахунковою одиницею або масштабованим засобом оплати.

Він додав, що хоч Tesla і заявила про плани приймати оплату в криптовалюті, інші великі компанії «майже не використовують» цю опцію. На думку економіста, використання токенів - "фактично повернення до бартеру".

Також Рубіні вважає неправильним називати криптовалюти "активами". Він підкреслив, що на відміну від цінних паперів і комерційної нерухомості вони не створюють грошовий потік. Також криптовалюта не має практичного застосування, яке є у золота і житлової нерухомості.

"Це всього лише гра на спекулятивному міхурі, навіть гірше, ніж тюльпаноманія, оскільки квіти мали та досі мають практичну цінність", — зазначив економіст.

Рубіні додав, що криптовалюта не децентралізовані та основну частину обсягів видобутку біткоїн контролюють майнер-олігополісти. Також він додав, що занадто великий контроль над криптовалютами зберігають їх творці.

Американський економіст підкреслив, що біткоїн не входить в портфель серйозних інституційних інвесторів.

"Багато хто з його покровителів - бовдури, якими маніпулює армія корисливих інсайдерів і продавців зміїної олії. Ілон Маск з Tesla і Майкл Сейлор з MicroStrategy можуть зробити ставку на біткойн. Це не означає, що Вам слід", - уклав Рубіні.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюта став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Біткоїн та Tesla

9 лютого 2021 року вартість біткоїн вперше перевищила $48 тисяч. Він різко подорожчав на тлі новини про те, що компанія Tesla інвестувала в криптовалюту $1,5 млрд.

Як змінювався курс криптовалюти

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвинг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюта і стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїн, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.

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Автор: Олена Коваленко