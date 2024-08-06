Лазаренка було затримано в США у 1999-му, коли він втік з нашої країни.

В американському Міністерстві юстиції намагаються конфіскувати понад 200 мільйонів доларів у колишнього українського прем'єр-міністра Павла Лазаренка на користь України. Про це повідомляє Голос Америки.

"‎Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації", – йдеться у заяві керівниці міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Мінʼюста США Мері Батлер. ‎

Справа Лазаренка – довідка

Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України з травня 1996 до липня 1997 року. У лютому 1999-го у Верховній Раді ухвалили рішення про зняття депутатської недоторканності з Лазаренка. За тиждень перед цим він покинув нашу країну.

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Лазаренко затримали у Сполучених Штатах у лютому 1999 року. На той момент його також розшукували у Швейцарії. Остаточний вердикт суду у США Павло Лазаренко отримав у 2009 році.

Колишнього прем'єр-міністра визнали винним у відмиванні 22,85 млн доларів і призначили у якості покарання близько 8 років тюрми. Лазаренко вийшов на волю у 2012-му.

Загалом за оцінкою експертів ООН та Світового банку, будучи главою уряду, Лазаренко викрав близько 200 млн доларів. За українськими даними, він незаконно переказав у Сполучені Штати понад 320 млн доларів.

У січні 2017 повідомлялось, що в одному з литовських банків знайшли 30 млн доларів екс-прем'єра.

А у 2018-му стало відомо, що Лазаренко та правоохоронці США розробляють угоду щодо "примирення" у справі про конфіскацію активів колишнього високопосадовця.

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