Лазаренко в США готує угоду про "примирення" зі слідством - ЗМІ

Федерального суддю США просять на невизначений час відкласти всі поточні терміни по справі.

Екс-прем'єр України Павло Лазаренко спільно з правоохоронцями США розробляють угоду щодо "примирення" у справі про конфіскацію активів колишнього посадовця.

Про це повідомляє УП з посиланням на видання Kyiv Post, у розпорядженні якого опинився відповідний документ.

Зазначається, що 13 серпня до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, представники уряду США подали клопотання, згідно з яким хочуть узгодити "загальні контури врегулювання" справи Лазаренка.

"Сторони в даний час розробляють угоду про врегулювання, яка після підписання має привести до висновку у цьому питанні", — сказано в документі.

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Повідомляється, що федерального суддю США просять на невизначений час відкласти усі поточні строки у справі, оскільки сторони хотіли б зосередити свою увагу на розробці зазначеної угоди.

Нагадаємо, Павло Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 року до липня 1997 року. У 1998 році став народним депутатом та очолив парламентську фракцію «Громада».

Лазаренка було заарештовано в США в лютому 1999 року з панамським паспортом, він провів у в’язниці в очікуванні процесу близько чотирьох років.

У червні 2003 року його випустили під заставу в розмірі 65 млн доларів, проте 1 жовтня 2008 року екс-прем’єр вирішив повернутися до американської в’язниці, заявивши, що побоюється за своє життя.

Прокуратура звинувачувала Лазаренка у здирництві, шахрайстві, перевезенні викрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн доларів.

Також Лазаренко фігурує в оприлюднених навесні 2016 року матеріалах про власників великих офшорів, які грунтуються на даних «Панамського архіву» – збірки документів про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca.