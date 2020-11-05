Виявлено брак зерна на одному з підприємств Держрезерву на суму 27,9 млн грн.

Аудит Державного агентства резерву України, проведений Держаудитслужбою, підтвердив мільйонні збитки, розкрадання тисяч тонн запасів, наявність на складах простроченої продукції на сотні мільйонів доларів та фінансові махінації.

Про це за підсумками аудиту Держрезерву повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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"Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації - це перелік лише деяких основних пунктів з висновку Держаудитслужби, яка проводила ревізію Держрезерву", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, аудит виявив прострочене зерно, яке неможливо використовувати навіть для кормів, на суму 35,5 млн грн.

Також виявлено брак зерна тільки на одному з підприємств Держрезерву на суму 27,9 млн грн.

За результатами перевірки зберігання продуктів харчування виявлено товари, терміни придатності яких вже давно закінчилися.

"Таких прострочених товарів, які можуть бути тільки утилізовані, налічується на суму понад 100 млн грн. Також на підприємствах є прострочені товари непродовольчої групи на суму 200 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Сума порушень з фінансово-господарської діяльності підприємств Держрезерву склала 31,4 млн грн, апарату Держрезерву - 1,7 млн грн.

Також ревізіями встановлено порушення законодавства при здійсненні публічних закупівель без укладення договорів.

Повідомляється, що матеріали за результатами ревізії з підставами передані в НАБУ, СБУ та Національну поліцію України.

Держрезерв

Державне агентство резерву України (Держрезерв) - центральний орган виконавчої влади, координується Кабміном. Система державного резерву - це група підприємств і організацій, завданням яких є організація зберігання продовольчих, енергетичних, промислових та інших товарів на випадок надзвичайних ситуацій державного масштабу.

Хронологія подій

У червні 2020 року аудиторська перевірка виявила нестачу зерна на складах однієї зі структур Держрезерву на суму понад 800 млн грн.

20 жовтня 2020 року під час свого щорічного послання у парламенту президент Володимир Зеленський заявив, що Кабмін найближчим часом має представити стратегію розвитку України до 2030 року, а також результати аудиту управління економікою.

4 листопада 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін 6 листопада 2020 року представить результати економічного аудиту України.

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Автор: Ганна Нагорна