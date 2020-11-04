За словами прем'єра, це те, чого потребує Україна для економічного прориву.

Кабінет міністрів у п'ятницю, 6 листопада, представить результати економічного аудиту України.

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Про це під час вступного слова на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цієї п'ятниці ми представимо економічний аудит країни, а також економічну візію до 2030 року. Це те, чого потребує Україна для економічного прориву. У нас амбітна мета, і у нас є потенціал для її досягнення. Ми продемонструємо цей потенціал наприкінці тижня", - сказав прем'єр.

Що цьому передувало

20 жовтня під час свого щорічного послання Про внутрішнє і зовнішнє становище України в залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет Міністрів найближчим часом повинен представити стратегію розвитку України до 2030 року, а також результати аудиту управління економікою.

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Автор: Дмитро Шварц