Ціна біткоїна вперше перевищила 25 тисяч доларів.

Криптовалюта біткоїн знову побила свій рекорд, досягнувши позначки в 25 тисяч доларів.

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Про це свідчать дані на криптовалютній біржі Coindesk, пише Економічна правда.

Однак станом на 09:00 за київським часом його вартість становила 24 828 доларів.

Минулого разу ціна біткоїна побила історичний максимум 20 грудня. Тоді його вартість вперше перевищила 24 тисячі доларів. 17 грудня криптовалюта подолала позначку в 22 тисячі доларів. 16 грудня ціна біткоїн вперше в історії перевищила позначку в 20 тисяч доларів.

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Автор: УНІАН