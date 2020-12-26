Ціна Bitcoin знову побила історичний максимум / фото УНІАН
Криптовалюта біткоїн знову побила свій рекорд, досягнувши позначки в 25 тисяч доларів.
Читайте такожПонад $22 тисячі: біткойн встановив новий історичний максимум
Про це свідчать дані на криптовалютній біржі Coindesk, пише Економічна правда.
Однак станом на 09:00 за київським часом його вартість становила 24 828 доларів.
Минулого разу ціна біткоїна побила історичний максимум 20 грудня. Тоді його вартість вперше перевищила 24 тисячі доларів. 17 грудня криптовалюта подолала позначку в 22 тисячі доларів. 16 грудня ціна біткоїн вперше в історії перевищила позначку в 20 тисяч доларів.
Bitcoin: новини на тему
- Долар перестав бути найпопулярнішою валютою для міжнародних платежів
- Курс біткоїна обвалився більш ніж на $2 тисячі за день
- Швеція вивчає можливість переходу на цифрові валюти
- Названа найкраща основна валюта світу в цьому році
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram