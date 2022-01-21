На думку Банку Росії, оптимальним рішенням є введення в Росії заборони на майнінг криптовалюти.

Центробанк Росії виступив з ініціативою ввести заборону на випуск, обіг та обмін криптовалют на території Росії.

Про це йдеться в доповіді регулятора.

У доповіді наголошується, що криптовалюти несуть загрозу для економіки Росії.

Як йдеться в доповіді російського Центробанку "широке поширення криптовалют створює значні ризики для російського фінансового ринку. За відсутності обмежень і подальшому зростанні обсягів інвестування в криптовалюту російськими громадянами, масштабному залученні в ринок банків та інших фінансових організацій, ризики, властиві цій діяльності, можуть посилюватися і нести системні загрози".

У російському Центробанку виділили три основні загрози у зв'язку з поширенням криптовалют в Росії: загрозу для добробуту громадян; загрозу для фінансової стабільності; загрозу розширення нелегальної діяльності.

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"На думку Банку Росії, оптимальним рішенням є введення в Росії заборони на майнінг криптовалют", — заявили в Центробанку.

Біткоїн в Україні:

6 жовтня 2021 року Володимир Зеленський відмовився підписувати ухвалений Верховною Радою "закон про біткоїн". Президенту не сподобалася нинішня редакція документа - він хоче, щоб нардепи внесли в нього поправки.

Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. Він дозволить власникам таких активів обмінювати їх і вносити в декларацію. Міжнародні криптокомпанії зможуть зареєструвати бізнес в країні. Україна - одна з лідерів по використанню криптовалюта у світі, проте весь оборот знаходиться в тіні.

Глава Мінцифри Михайло Федоров тоді пояснював, що закон дозволить упорядкувати ринок криптовалюта, і запевняв, що вже скоро криптобіржі зможуть офіційно працювати в українській юрисдикції, а розвиток нової індустрії приверне інвестиції в державу.

При цьому в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

Як змінювався курс біткоїна: