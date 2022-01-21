Центробанк Росії виступив з ініціативою ввести заборону на випуск, обіг та обмін криптовалют на території Росії.
Про це йдеться в доповіді регулятора.
У доповіді наголошується, що криптовалюти несуть загрозу для економіки Росії.
Як йдеться в доповіді російського Центробанку "широке поширення криптовалют створює значні ризики для російського фінансового ринку. За відсутності обмежень і подальшому зростанні обсягів інвестування в криптовалюту російськими громадянами, масштабному залученні в ринок банків та інших фінансових організацій, ризики, властиві цій діяльності, можуть посилюватися і нести системні загрози".
У російському Центробанку виділили три основні загрози у зв'язку з поширенням криптовалют в Росії: загрозу для добробуту громадян; загрозу для фінансової стабільності; загрозу розширення нелегальної діяльності.
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"На думку Банку Росії, оптимальним рішенням є введення в Росії заборони на майнінг криптовалют", — заявили в Центробанку.
Біткоїн в Україні:
6 жовтня 2021 року Володимир Зеленський відмовився підписувати ухвалений Верховною Радою "закон про біткоїн". Президенту не сподобалася нинішня редакція документа - він хоче, щоб нардепи внесли в нього поправки.
Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. Він дозволить власникам таких активів обмінювати їх і вносити в декларацію. Міжнародні криптокомпанії зможуть зареєструвати бізнес в країні. Україна - одна з лідерів по використанню криптовалюта у світі, проте весь оборот знаходиться в тіні.
Глава Мінцифри Михайло Федоров тоді пояснював, що закон дозволить упорядкувати ринок криптовалюта, і запевняв, що вже скоро криптобіржі зможуть офіційно працювати в українській юрисдикції, а розвиток нової індустрії приверне інвестиції в державу.
При цьому в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.
Як змінювався курс біткоїна:
- Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.
- 22 лютого 2021 року ціна біткоїна перевищила $58 тисяч.
- 13 квітня 2021 року біткоїн в ході торгів перевищив $ 62,7 тис., оновивши історичний максимум.
- 23 квітня 2021 року біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.
- 17 липня експерти прогнозували, що біткоїн переступить психологічну позначку.
- У серпні 2021 року експерти прогнозували, що курс біткоїна підніметься до $100 тисяч за монету.
- 7 жовтня 2021 року курс біткоїна перевищив позначку в $55 000 за монету.
- 18 жовтня 2021 року курс біткоїна перевищив позначку в $62 000 за монету.
- 20 жовтня 2021 року курс біткоїна пробив історичний максимум.
- 29 листопада 2021 року курс біткоїна наблизився до психологічного максимуму.
- 9 січня 2022 року аналітики передбачили подорожчання біткоїна до $100 тисяч.