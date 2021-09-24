Народний банк Китаю заявив, що криптовалюти не повинні циркулювати на ринках як традиційні (фіатні) валюти.

Китай заборонив усі транзакції в криптовалютах і пообіцяв припинити їхній незаконний видобуток.

Криптовалютні операції вважатимуться незаконною фінансовою діяльністю, включаючи послуги, надані офшорними біржами, повідомляє Bloomberg із посиланням на Народний банк Китаю.

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Як зазначає Bloomberg, Китай давно висловлює невдоволення криптовалютою через її зв'язки з шахрайством, відмиванням грошей та надмірним споживанням електроенергії.

Це рішення називають найжорсткішим кроком, який Китай зробив проти криптовалют.

Після публікації повідомлення вартість біткойна впала на 6%, до 41800 доларів США станом на 7 ранку в Нью-Йорку.

Зазначається, що в Китаї зосереджено багато світових майнерів криптовалют, яким потрібна величезна кількість електроенергії що, своєю чергою, суперечить зусиллям країни по стримуванню викидів парникових газів.

Як пише Reuters, десять урядових установ Китаю, включаючи центральний банк та інші регулятори, у спільній заяві зазначили, що будуть підтримувати "великий тиск" задля придушення торгівлі криптовалютами.

Народний банк Китаю заявив, що криптовалюти не повинні циркулювати на ринках як традиційні (фіатні) валюти.

BBC зазначає, що в заяві китайської влади чітко зазначено, що ті, хто причетний до "незаконної фінансової діяльності", здійснюють злочин і будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

Як нагадує BBC, торгівля криптовалютою була офіційно заборонена в Китаї з 2019 року, але продовжувалась онлайн через іноземні біржі. Однак цього року влада країни почала застосовувати суворі заходи.

Зокрема, у травні китайська державні органи попередила покупців, що вони не матимуть захисту, продовжуючи торгівлю біткойнами та іншими валютами в інтернеті, оскільки урядовці пообіцяли посилити тиск на галузь.

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У червні влада Китаю наказала банкам і платіжним платформам припинити сприяння транзакціям і видала заборону на майнінг валют - практику використання потужних комп'ютерів для видобутку нових монет.

Скільки коштує біткойн

За даними криптобіржі Coindesk, станом на 15:56 за київським часом біткоїн коштував $4159. Ще одна криптовалюта - Ethereum - здешевшала до $2802.

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Автор: Олександр Топчій