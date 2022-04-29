Вже незабаром Бундестаг розгляне законопроект про покращення рівня соцзахисту та підтримки переселенців, які шукають роботу.

Українці, які вимушено виїхали до Німеччини, тікаючи від російської агресії, зможуть отримати збільшену соціальну допомогу. Вже незабаром Бундестаг розгляне законопроект про покращення рівня соцзахисту та підтримки переселенців, які шукають роботу.

Про це повідомляє DW.

Якщо до цього моменту біженці з України отримували соціальну допомогу у Німеччині на підставі закону про шукачів притулку (розмір виплат для дорослих становить приблизно 300 євро на кожного), то з 1 червня українці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до закону про перебування іноземців, отримуватимуть більше грошей. Переселенцям будуть платити соціальну допомогу у такому ж розмірі, як і для німецьких безробітних.

За інформацією видання, базова ставка такої допомоги становити 449 євро (понад 14 тисяч гривень).

"Відповідні зміни стануть можливими після того, як Бундестаг найближчим часом розгляне законопроєкт, схвалений 27 квітня федеральним урядом. На соціальний захист українських біженців уряд виділив два мільярди євро", - повідомляє DW.

Окрім цього, з червня українці, яким надали дозвіл на проживання у Німеччині, будуть отримувати соціальну допомогу у центрах зайнятості (Jobcenter). Нині таку допомогу надають відомства з питань соцзахисту міських адміністрацій або громад. Аби отримувати виплати, у червні українці мають реєструватися у центрах зайнятості як шукачі роботи.

Раніше УНІАН вже повідомляв, скільки коштує життя в Німеччині та чи можливо переселенцям знайти там роботу й житло.

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