На цьому тижні з державного бюджету планується направити 1,4 мільярда гривень на погашення боргів із заробітних плат перед шахтарями, які працюють в державних шахтах.
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Про це під час погоджувальної ради в парламенті заявив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.
"Цього тижня планується здійснити виплати по заборгованості по заробітних платах шахтарям. Відповідно до внесених парламентом змін до держбюджету, 1,4 мільярда гривень планується направити на ці потреби", - сказав він.
Що цьому передувало
- 26 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають механізм врегулювання податкового боргу "Укрнафти".
- Прийняття документів дозволить цього року направити 1,4 мільярда гривень на виплату заборгованості шахтарям із зарплат, а також понад 8 мільярдів гривень до Фонду боротьби з коронавірусом.
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