На це спрямують 1,4 мільярда гривень з державного бюджету.

На цьому тижні з державного бюджету планується направити 1,4 мільярда гривень на погашення боргів із заробітних плат перед шахтарями, які працюють в державних шахтах.

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Про це під час погоджувальної ради в парламенті заявив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

"Цього тижня планується здійснити виплати по заборгованості по заробітних платах шахтарям. Відповідно до внесених парламентом змін до держбюджету, 1,4 мільярда гривень планується направити на ці потреби", - сказав він.

Що цьому передувало

26 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають механізм врегулювання податкового боргу "Укрнафти".

Прийняття документів дозволить цього року направити 1,4 мільярда гривень на виплату заборгованості шахтарям із зарплат, а також понад 8 мільярдів гривень до Фонду боротьби з коронавірусом.

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Автор: Дмитро Шварц