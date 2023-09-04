Бізнес готовий інвестувати в українську економіку навіть у сьогоднішніх реаліях.

За рік з моменту відновлення приватизації у вересні 2022 року державний бюджет України отримав понад 3,8 мільйона гривень.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки. За її словами, це було абсолютно правильним рішенням під час війни, яке забезпечить державі економічне зростання.

"На занедбані виробництва приходять нові власники та вкладають кошти в їхнє оновлення - підприємці запускають нові виробництва, створюють робочі місця, налагоджують переробку продукції та виходять на зовнішні ринки. Ми бачимо, що, попри війну, бізнес готовий інвестувати в українську економіку", - цитує Свириденко пресслужба міністерства.

У Мінекономіки зазначили, що сьогодні приватизаційні конкурси проводяться через державну систему онлайн продажів "Прозорро.Продажі", що підвищує конкуренцію серед покупців.

"Нині середня кількість учасників в аукціонах, тобто підприємців, що змагалися за один об’єкт, - 5. Раніше було 2,3, тож конкуренція виросла більш ніж удвічі", - йдеться у повідомленні.

За рік з моменту відновлення приватизації майже 400 підприємців купили у держави занедбані об’єкти, 73% з яких коштують до 1 мільйона гривень.

Після приватизації п’яти найдорожчих об’єктів, державний бюджет отримав 1,1 мільярда гривень. Це - столичний готель "Ермітаж", який продали за 311 мільйонів гривень; держпідприємство "Укроборонресурси" (211 мільйонів гривень); ДП "Рівнеторф" (205 мільйонів гривень); порт "Усть-Дунайськ" (201 мільйон гривень) та "Львівський ювелірний завод" (185 мільйонів гривень).

Також за цей рік укладено понад 1700 договорів оренди державних об'єктів, завдяки чому державний бюджет отримав понад 600 мільйонів гривень.

"За рік суми, які держава щомісяця отримує від оренди державної власності, потроїлись. Так, за даними Фонду Державного майна України щомісячний дохід від оренди станом на липень 2023 року досягає 70 млн грн, тоді як в липні 2022-го надходження складали 21 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Приватизація в умовах війни

28 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект щодо спрощення приватизації, в тому числі для сприяння релокації підприємств, а вже 1 вересня минулого року в Україні стартувала масова приватизація. Загалом у 2022 році на аукціонах малої приватизації Україна отримала 1,7 млрд грн.

У березні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про плани уряду щодо приватизації на поточний рік, наголосивши на тому, що держава відновлює велику приватизацію для стимулювання інвестицій. Для цього більшість державних підприємств буде передано до сфери управління Фонду держмайна, а після аналізу їх діяльності вони або будуть приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку.

За словами Шмигаля, стратегія уряду полягає у тому, щоб мінімізувати частку держави в економіці зі збереженням контролю в стратегічних і важливих для безпеки України галузях.

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