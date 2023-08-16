Загальні видатки бюджету з початку року становлять 1640 млрд гривень.

За 7 місяців цього року загальна сума видатків держбюджету склала 1 трлн 640 млрд гривень. Майже половину з цієї суми було спрямовано на потреби військових, повідомляє Міністерство фінансів України.

"З початку року загальна сума видатків державного бюджету становила 1640,1 млрд грн. У липні видатки склали 231,8 млрд гривень від цієї суми", - йдеться у повідомленні.

На оплату праці пішло майже 670 млрд гривень, або 40% від усіх видатків. На грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд гривень від цієї суми.

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Ще 406 млрд гривень пішло на оплату використання товарів та послуг. На придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів і інших потреб ЗСУ з цієї суми виділили 276 млрд.

Загалом на потреби військових разом із зарплатнею припало майже половина витрат держбюджету – 795 мільярдів гривень, або 48% видатків.

Серед іншого, на соціальне забезпечення (пенсії, грошові допомоги та стипеднії) держава за 7 місяців виділила 304,6 млрд гривень. Місцевим бюджетам надійшло 92 млрд гривень. Ще 128 млрд – на обслуговування держборгу.

Скільки Україна витрачає на війну - останні новини

На початку серпня в Кабміні заявили, що на підтримку ЗСУ та відсіч окупантам Україна витрачає близько 2 трильйонів гривень на рік.

Попередню оцінку витрат Мінфін робив в березні поточного року. Тоді очільник міністерства Сергій Марченко інформував, що Україна витрачає на військову кампанію близько 130 мільярдів гривень на місяць (1,56 трильйона гривень на рік).

У перші півроку повномасштабної війни Україна, як інформував очільник уряду Денис Шмигаль, витратила з державного бюджету майже 1 трильйон гривень, з яких близько 40% пішли на зарплати військових та військову техніку.

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