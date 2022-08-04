Мета планів окупантів - повна інтеграція Маріуполя з так званою "ДНР".

Російські окупанти намалювали "план розвитку Маріуполя", що стосується, зокрема, "Азовсталі".

Як повідомляє Головне управління розвідки МОУ, загарбники виклали власне бачення майбутнього українського міста у так званій "концепції майстер-плану розвитку міста Маріуполь".

Її розробкою займалося міністерство будівництва і житлово-комунального господарства РФ. Суть - повна інтеграція Маріуполя з так званою "ДНР", з перспективою приєднання до Росії.

"Окремий розділ присвячений знищеному рашистами металургійному комбінату "Азовсталь". Для нього визначено кілька варіантів сценаріїв, серед них - заповнення підземної частини "Азовсталі" сміттям, облаштування парку і створення сільгоспугідь; створення парку і розвиток туристично-рекреаційних зон", - зазначили розвідники.

Крім цього, населення Маріуполя, яке до російської агресії складало півмільйона жителів, за планами окупантам до 2025 року має "зрости" до 200 тисяч.

"Надалі протягом кількох років, в зруйнованому росіянами місті має з’явитись транспортна та соціальна інфраструктура. На весь проєкт, залежно від обраного варіанту "реконструкції", відводиться від 8 до 42 років. Витрати – понад 60 мільярдів російських рублів", - зазначили розвідники.

Нагадаємо, раніше фрагменти цього плану потрапили до журналістів "Донбас Реалії".

Так стало відомо, що окупанти розмірковують над планом відбудови тимчасово захопленого і вщент зруйнованого українського Маріуполя,. Для території заводу "Азовсталь" шукають найдешевший варіант.

Крім цього, Кремль хоче сформувати "міжнародний транспортний коридор" через Маріуполь та облаштувати в місті нове кладовище - замість аеропорту.

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