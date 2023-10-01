Від початку російського вторгнення США виділили Україні понад $60 мільярдів, в цю суму входить понад $43 мільярдів військової допомоги.

Через більш ніж півтора року після початку російського вторгнення в Україну громадська підтримка фінансування війни у США коливається, особливо серед республіканців.

Як йдеться в матеріалі The Washington Post, останнім часом деякі крайні праві члени Республіканської партії в Палаті представників виступають проти направлення додаткової допомоги Україні, і у вересні зробили це центральним питанням у переговорах щодо законопроекту про витрати уряду США.

Наступного дня після того, як Росія вдерлася в Україну, президент Байден санкціонував пакет військової допомоги в розмірі 350 мільйонів доларів. До нього входили стрілецька зброя та боєприпаси, а також бронежилети та спорядження для захисників України на передовій.

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Через шість місяців після початку війни Пентагон пообіцяв надати найбільший транш допомоги в галузі безпеки, що являло собою "початок контрактного процесу з надання Україні додаткових пріоритетних можливостей в середньостроковій та довгостроковій перспективі, щоб гарантувати, що Україна зможе продовжувати захищати себе", - заявили в Міністерстві оборони.

Фінансування включало озброєння, навчання, медичні засоби, генератори та реставрацію. Експерти розглядали цю суму як величезну інвестицію в союзника США, небачену з часів Другої світової війни.

"Це надзвичайні цифри", - сказав Майкл О'хенлон, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса. Він порівняв ці цифри із зобов'язаннями США перед європейськими країнами наприкінці Другої світової війни. План Маршалла з поправкою на інфляцію склав близько 150 мільярдів доларів за три роки.

У серпні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткову допомогу Україні на суму понад 20 мільярдів доларів, але зараз це фінансування знаходиться під загрозою. Якщо Конгресу не вдасться узгодити законопроект про бюджет, припинення роботи уряду США також призведе до припинення фінансування України. Деякі консервативні законодавці-республіканці також попередили, що вони будуть голосувати проти будь-якого законопроекту, який включає допомогу Києву.

У міру того, як конфлікт затягується, громадська підтримка фінансування війни в США коливається. Червневе опитування дослідницького центру Pew показало, що 44 відсотки республіканців заявили, що Сполучені Штати надають занадто велику допомогу Україні. Це стало темою для розмов серед деяких кандидатів у Сенат від Республіканської партії, а також серед деяких претендентів на пост Президента від Партії.

"Ми могли б робити це назавжди. Це економічно нестійко. Але це, ймовірно, політично нестійко", - сказав О'хенлон про такий рівень фінансування і підтримки України.

Війна в Україні та допомога США

У липні 2023 року США виділили новий пакет військової допомоги Україні. Загальна вартість пакету становить 400 мільйонів доларів.

У серпні 2023 року посол України в США Оксана Маркарова заявила, що американські законодавці ставлять під сумнів допомогу Україні більш гостро, ніж будь-коли.

The Washington Post писав про те, що станом на 6 серпня 2023 року загальний обсяг допомоги США Україні вже досяг $66,2 млрд.

23 вересня 2023 року США призначили групу, яка контролюватиме надану Україні військову допомогу. Команду очолить генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч.

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