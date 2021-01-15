Загальні доходи за 2020 рік склали 466 мільярдів гривень.

Дефіцит Пенсійного фонду України (ПФУ) у 2020 році склав 13,2 млрд грн. Про це повідомила прес-служба ПФУ.

Згідно з аналітикою, розміщеною на сайті ПФУ, при цьому в грудні вперше за рік доходи перевищили витрати на 5,2 млрд грн - 49,2 млрд грн надходжень проти 44 млрд грн витрат.

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Зазначається, що загальні доходи за рік склали 466,1 млрд грн, з яких власні надходження - 281,6 млрд грн, кошти держбюджету - 184,5 млрд грн. Витрати за 2020 рік склали 479,3 млрд грн.

З початку року фонд отримав на 19,7 млрд грн менше планових надходжень з єдиного соціального внеску, при цьому в грудні був найменший розрив за рік - на 0,3 млрд грн менше.

Плановий бюджет на 2020 рік

Плановий бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік становив 448,61 млрд грн, з них 146,83 млрд грн – дефіцит фонду, який покривається за рахунок коштів державного бюджету.

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Автор: Богдан Слуцький