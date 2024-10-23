Зазначається, що держборг нашої країни перевищить 100% ВВП.

Міжнародний валютний фонд зробив прогноз щодо державного боргу України. У Фонді вважають, що у 2025 році цей показник становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту.

Згідно з текстом Меморандуму з МВФ, у нинішньому році держборг буде за 3-5 відсоткових пунктів від цієї позначки, тобто становитиме 95,6% ВВП, а у 2025 році - 106,6%. При цьому у 2026 році заборгованість зросте ще на один процентний пункт, відносно 2025-го. Зазначається, що тільки 2027 року борг скоротиться на 5 процентних пунктів до 102,6 %.

Водночас за негативного сценарію цього року держборг України становитиме 97% ВВП, 2025-го - 117,5% ВВП, 2026-го - 132,1%, а 2027-го - 134,3%.

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Також у МВФ назвали головні чинники, які збільшать держборг нашої країни:

тривалість та інтенсивність війни, зокрема атаки на енергетичну інфраструктуру, які тягнуть за собою зниження економічного потенціалу;

затримки фінансової допомоги від міжнародних партнерів, що спричинить скорочення соцвитрат.

У Фонді зазначили, що коригування політики і глибокі структурні реформи мають тривати і в наступні роки.

За базовим сценарієм дефіцит платіжного балансу до кінця року становитиме 14,9 мільярда доларів (8,1% від ВВП), але за негативного сценарію дефіцит платіжного балансу становитиме 19,6 мільярда доларів, або 10,7% ВВП.

Наступного року дефіцит може збільшитися до 27,1 мільярда доларів (14,3% від ВВП) через потреби в імпорті, дефіцит робочої сили на експортоорієнтованих виробництвах, недостатній обсяг грантової підтримки та тривалі відключення електроенергії.

У разі закінчення війни наприкінці 2025 року МВФ прогнозує зниження безробіття у 2026 та 2027 роках на 10,4% та 9,4% відповідно.

Крім того, у післявоєнний період в Україні очікується сукупне зниження реального рівня ВВП на 2% до 2027 року і на 2,7% до 2033 року. У разі, якщо війна закінчиться до 2026 року, то зростання економіки гарантуватимуть інвестиції.

Світовий прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз глобального зростання на 2025 рік і попередив про ризики, пов'язані з війнами і торговим протекціонізмом.

Зазначається, що зростання світового виробництва становитиме 3,2%, що на 0,1 відсоткового пункту повільніше за попередню оцінку. Прогноз на цей рік залишився без змін - 3,2%. Інфляція сповільниться до 4,3% у 2025 році з 5,8% у нинішньому.

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